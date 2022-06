Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Der 44 Jahre alte Autofahrer war auf der Bundesstraße 22 bei Rötz (Landkreis Cham) unterwegs und wollte nach links in eine Tankstelle einbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Motorradfahrer und sie krachten ineinander. Trotz Reanimationsversuchen vor Ort starb der 51-Jährige noch an der Unfallstelle.