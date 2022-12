Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen im Viertelfinale der Champions League. Die Münchnerinnen gewannen am Donnerstag bei Schlusslicht FC Rosengard mit 4:0 (1:0) und qualifizierten sich so am vorletzten Gruppenspieltag für die K.o.-Runde. Der Vorsprung der deutschen Vizemeisterinnen auf Benfica Lissabon, das am Donnerstag gegen den Gruppenersten Barcelona verlor, beträgt uneinholbare sechs Punkte.

Bayerns brasilianische Verteidigerin Tainara (38.) hatte das Team von der Isar in Führung geköpft. Sydney Lohmann (66.), Georgia Stanway (73.) und Julia Landenberger (90.) legten in einer nach der Pause einseitigen Partie nach. "Ich bin wirklich stolz darauf, was die Mädels bislang in der gesamten ersten Saisonhälfte gezeigt haben", lobte Trainer Alexander Straus.

Seine Mannschaft war in der vergangenen Saison in der Champions League im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert, zuvor im Halbfinale am FC Chelsea. Die Bayern konnten noch nie den Titel holen.

