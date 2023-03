Der FC Bayern bestreitet das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit derselben Formation wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga. Trainer Julian Nagelsmann vertraut am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena auch der beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart aufgebotenen Abwehrreihe. Josip Stanisic soll auf der rechten Seite den diesmal von Beginn an spielenden WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé stoppen. Mbappé war beim 1:0 der Münchner im Hinspiel nach einer Verletzung erst nach der Pause eingewechselt worden.