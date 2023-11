Galatasaray Istanbul wird im Champions-League-Spiel beim FC Bayern München wohl doch mit Fernando Muslera im Tor antreten können. Der 37 Jahre alte Kapitän hatte sich beim 2:1 gegen Kasimpasa am vergangenen Freitag in der türkischen Süperlig am Ellbogen verletzt und musste nach einer Stunde Spielzeit ausgewechselt werden. Der Schlussmann aus Uruguay konnte aber am Dienstag mit dem Team trainieren und gehört zum Kader des türkischen Fußball-Meisters.

Galatasaray Istanbul wird im Champions-League-Spiel beim FC Bayern München wohl doch mit Fernando Muslera im Tor antreten können. Der 37 Jahre alte Kapitän hatte sich beim 2:1 gegen Kasimpasa am vergangenen Freitag in der türkischen Süperlig am Ellbogen verletzt und musste nach einer Stunde Spielzeit ausgewechselt werden. Der Schlussmann aus Uruguay konnte aber am Dienstag mit dem Team trainieren und gehört zum Kader des türkischen Fußball-Meisters.

"Muslera hat trainiert und es gab keine Probleme", berichtete Trainer Okan Buruk in der Allianz Arena. Die Entscheidung über einen Einsatz des erfahrenen Stammtorwarts werde aber erst am Spieltag fallen. Die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr) sei für Galatasaray "sehr wichtig", sagte Buruk: "Wir wollen die Gruppenphase überstehen." Vor dem 4. Spieltag ist der türkische Rekordmeister mit vier Punkten Tabellenzweiter hinter den bislang dreimal siegreichen Bayern. Der zweite Platz würde zum Einzug ins Achtelfinale reichen.

Buruk erwartet im Gegensatz zum 1:3 im Hinspiel in der Allianz Arena eine Bayern-Elf, die dominanter auftreten werde. Er hofft, dass seine Mannschaft im Abschluss effektiver agiert als vor zwei Wochen beim Heimspiel in Istanbul. Dazu setzt er auf lautstarke Unterstützung vieler in Deutschland lebender Landsleute. "Wir haben ganz viele türkische Fans im Rücken. Mit deren Hilfe wollen wir hier eine gute Figur abgeben", sagte der 50-Jährige.

