Gut eine Woche vor dem Champions-League-Auftakt gegen den FC Bayern München bangt Inter Mailand um den Einsatz von Stürmerstar Romelu Lukaku. Der belgische Fußball-Nationalspieler zog sich am Sonntag im Training eine Blessur am linken Oberschenkel zu. Nach Medienberichten vom Montag wird der 29-Jährige das Ligaspiel gegen Cremonese an diesem Dienstag und auch das Stadtderby am Samstag gegen den AC Mailand verpassen. Ob der vom FC Chelsea ausgeliehene Angreifer zum Heimspiel gegen die Bayern am Mittwoch der kommenden Woche (21.00 Uhr/DAZN) fit wird, das sei unklar, schrieben unter anderem die "Gazzetta dello Sport" und der "Corriere dello Sport".