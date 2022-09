Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben beste Chancen, in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Das Team um Torjägerin Lea Schüller setzte sich in einem unterhaltsamen Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde bei Real Sociedad San Sebastián mit 1:0 (1:0) durch. Vor 11 500 Zuschauern erzielte Schüller am Dienstagabend in der 45. Minute das Tor des Tages gegen den spanischen Vizemeister.

Das Rückspiel ist am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr) auf dem Bayern-Campus. Drei Tage nach dem 0:0 zum Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt spielte das Team des neuen Trainers Alexander Straus, angetrieben vor allem von der englischen Europameister Georgia Stanway und von Sydney Lohmann, zum Ende der ersten Halbzeit eine Reihe von Chancen heraus. Dabei traf Linda Dallmann den Pfosten.

Auf Zuspiel ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Klara Bühl gelang Schüller dann das verdiente 1:0. Deutschlands "Fußballerin des Jahres" vergab in der 58. Minute noch die große Chance zum 2:0. Glück hatte der deutsche Vizemeister, als San Sebastiáns Kapitänin Nerea Eizagirre kurz danach die Latte traf und auch Amaiur Sarriegi Isasa den Ausgleich knapp verpasste (89.).

Die Münchnerinnen spielen als einziges deutsches Team die Zwischenrunde in der Königsklasse, nachdem Frankfurt in der ersten Runde ausgeschieden ist. Der VfL Wolfsburg ist als deutscher Meister für die lukrativen Gruppenspiele gesetzt. In der vergangenen Spielzeit scheiterten die Bayern-Frauen im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain.

