Robert Lewandowski ist bereit für die Rückkehr zu den Bayern - und wie! In seinem ersten Champions-League-Spiel für den FC Barcelona schoss der Pole sich mit einem Dreierpack (34. Minute/45.+3/67.) für das Duell mit den Münchnern am nächsten Dienstag warm. Lewandowski glänzte am Mittwochabend beim lockeren 5:1 der Katalanen gegen Viktoria Pilsen. Der 34-Jährige ist damit nun der erste Spieler in der Geschichte der Königsklasse, dem für drei verschiedene Vereine jeweils mindestens ein Dreierpack geglückt ist. Zuvor hatte er das schon für den FC Bayern und Borussia Dortmund geschafft.