Julian Nagelsmann blickt der Champions-League-Kraftprobe des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain sehr zuversichtlich entgegen. Der Ärger des Trainers über den recht matten Auftritt seiner Mannschaft beim 3:0 gegen den VfL Bochum war am Montagabend in Paris verflogen. "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden und hoffe, dass wir das bessere Ende für uns haben werden", sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend.