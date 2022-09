Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem ersten Gruppenspiel des FC Bayern München bei Inter Mailand die Bedeutung eines erfolgreichen Starts in die Königsklassen-Saison betont. "Auftaktspiele in der Champions League sind nicht entscheidend, aber wichtig, um einen guten Zieleinlauf zu haben", sagte Nagelsmann am Dienstagabend im Teamhotel des deutschen Fußball-Meisters in Mailand. "Wir haben eine interessante Gruppenphase vor uns", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Gegner Inter, FC Barcelona und Viktoria Pilsen.