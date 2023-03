Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München setzt in der Champions-League-Kraftprobe gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain auf mannschaftliche Geschlossenheit. "Wenn wir ihnen die Lust rauben, dann wird es schon sehr viele Situationen geben, wo wir einfach in der Gemeinschaft sehr stark sind, wo wir PSG in der Gemeinschaft auch weh tun können", sagte Nagelsmann in einem am Montagabend auf der Internet-Seite des Vereins veröffentlichten Interview: "Ich glaube, dass die Jungs alles reinwerfen werden."

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München setzt in der Champions-League-Kraftprobe gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain auf mannschaftliche Geschlossenheit. "Wenn wir ihnen die Lust rauben, dann wird es schon sehr viele Situationen geben, wo wir einfach in der Gemeinschaft sehr stark sind, wo wir PSG in der Gemeinschaft auch weh tun können", sagte Nagelsmann in einem am Montagabend auf der Internet-Seite des Vereins veröffentlichten Interview: "Ich glaube, dass die Jungs alles reinwerfen werden."

Nagelsmann erwartet im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zu Hause in der Allianz Arena einen im Vergleich zum Hinspiel (1:0) offensiveren Gegner. "Ich gehe schon davon aus, dass sie mehr Druck machen werden, gerade in der Anfangsphase", sagte der 35-Jährige - auch, weil Superstar Kylian Mbappé diesmal von Beginn an auflaufen werde. "Deshalb gehe ich davon aus, dass es deutlich offensiver wird als im Hinspiel." WM-Torschützenkönig Mbappé war im Hinspiel nach überstandener Verletzung erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Einen großen Qualitätsunterschied zwischen beiden Kadern könne er nicht erkennen, sagte Nagelsmann. Die Teams hätten "auf vielen Positionen das gleiche Niveau". Der Bayern-Trainer fügte hinzu: "PSG hat ein, zwei Topstars on top - genau das gleiche haben wir auch."

Bayern-Kader Bundesliga-Spielplan Bundesliga-Tabelle Champions-League-Achtelfinale Gesamtstatistiken Champions League Saisonstatistiken Champions League Formkurve der Achtelfinalisten Kaderliste PSG Fakten zum Spiel Nagelsmann-Interview