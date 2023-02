Zwei Wochen vor dem Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern München droht Paris Saint-Germain ein Ausfall seines Star-Spielers Neymar. "Neue Untersuchungen bestätigen, dass sich Neymar den Knöchel verstaucht und eine Bänderverletzung erlitten hat", teilte der französische Fußball-Erstligist mit, ohne auf eine mögliche Ausfalldauer einzugehen. Eine weitere Untersuchung soll Anfang kommender Woche erfolgen.

Der Brasilianer hatte sich die Verletzung beim 4:3 am Sonntag in der französischen Meisterschaft gegen den OSC Lille im Prinzenpark zugezogen. Teamkollege Kylian Mbappé schickte Neymar schon beste Genesungswünsche. "Bleib stark. Das Team wartet auf Dich", schrieb der WM-Torschützenkönig auf Instagram.

Einem Bericht der französischen Zeitung "Le Parisien" zufolge wird "intern" bei PSG mit einem Ausfall von drei bis vier Wochen gerechnet. Der 31-Jährige würde somit das Achtelfinal-Rückspiel in München am 8. März verpassen. Das Hinspiel hatte der Bundesligist in Paris 1:0 gewonnen.

Neymar wird immer wieder von Knöchelproblemen geplagt. Auch bei der WM in Katar hatte er sich im ersten Gruppenspiel gegen Serbien verletzt und war dann erst im Achtelfinale gegen Südkorea ins Team zurückgekehrt.

