Der international renommierte Schiedsrichter Danny Makkelie wird das Topspiel der Champions-League-Gruppe C zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona am Dienstagabend (21.00 Uhr) in München leiten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) gab die Einteilung des 39 Jahre alten Niederländers am Sonntag bekannt. Makkelie ist seit elf Jahren FIFA-Referee.