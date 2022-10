Der Pole Bartosz Frankowski leitet erstmals als Schiedsrichter ein Champions-League-Spiel des FC Bayern München. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) nominierte den 36-Jährigen für das Gruppenspiel des deutschen Meisters an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) beim tschechischen Champion Viktoria Pilsen. Für Frankowski ist es erst der insgesamt dritte Einsatz in Europas Königsklasse. Bei einem Bayern-Spiel war er aber schon mal als Videoassistent dabei; und zwar beim 5:2 der Münchner gegen Benfica Lissabon in der Gruppenphase der vergangenen Spielzeit in der Allianz Arena.