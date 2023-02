Christophe Galtier, Cheftrainer von Paris Saint-Germain, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto

PSG-Trainer Christophe Galtier hat einen Startelf-Einsatz von Überraschungs-Rückkehrer Kylian Mbappé im Achtelfinal-Kracher der Champions League gegen den FC Bayern München offen gelassen. Die Entscheidung will der 56-Jährige am Morgen des Spieltags nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung von Paris Saint-Germain und Mbappé fällen.

PSG-Trainer Christophe Galtier hat einen Startelf-Einsatz von Überraschungs-Rückkehrer Kylian Mbappé im Achtelfinal-Kracher der Champions League gegen den FC Bayern München offen gelassen. Die Entscheidung will der 56-Jährige am Morgen des Spieltags nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung von Paris Saint-Germain und Mbappé fällen.

"Wenn er auf dem Spielberichtsbogen steht, dann um zu spielen, nicht um den Bayern Angst zu machen", betonte Galtier am Montag bei der Pressekonferenz von PSG zum Hinspiel im Prinzenpark an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

Mbappé hatte sich zu Beginn des Monats eine Verletzung zugezogen. PSG hatte immer wieder betont, dass der Stürmerstar drei Wochen pausieren müsse. Am Sonntag war der französische Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 aber bereits in das Training von PSG zurückgekehrt.

Am Montag absolvierte Mbappé wie der am Wochenende bei der Auswärtsniederlage gegen die AS Monaco fehlende Lionel Messi das Abschlusstraining - komplett, wie Galtier betonte. Dem Sender RMC Sport sagte der Coach, selbst überrascht zu sein, dass Mbappé schneller als erwartet wieder fit geworden sei. Aber man wisse auch, dass sich der 24-Jährige schnell erholen könne, meinte Galtier.

Generell bescheinigte der Coach dem Club eine "schwere Situation", nachdem PSG in diesem Jahr bereits vier Pflichtspielniederlagen kassiert hat. Die Chancen gegen die Bayern bezifferte er auf 50:50. Die Entscheidung übers Weiterkommen wird letztlich im Rückspiel am 8. März beim deutschen Rekordmeister fallen.

Bayern-Kader Champions-League-Achtelfinale Formkurve der Achtelfinalisten Gesamtstatistiken Champions League Saisonstatistiken Champions League Fakten zum Spiel PSG - Bayern