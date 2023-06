Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München startet mit einem Doppelauftakt in Tschechien in die Champions Hockey League. Wie aus den CHL-Ansetzungen vom Dienstag hervorgeht, eröffnet der Isar-Club seine Titel-Mission am 1. September beim zweimaligen tschechischen Titelträger Vitkovice Ridera. Keine 48 Stunden später ist das Team von Trainer Toni Söderholm beim amtierenden Meister Ocelari Trinec gefordert. Die weiteren Gegner der Münchner in der Vorrunde sind Lukko Rauma aus Finnland, HC Innsbruck, der slowakischen Club HC Kosice und Färjestad Karlstad aus Schweden.