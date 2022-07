Beim Pumps Race auf dem Münchner Christopher Street Day ist Geschicklichkeit der besonderen Art gefragt gewesen. In der ersten Runde des Wettbewerbs mussten sechs Teilnehmende am Sonntag eine Frisur stylen und ihr Talent im Handtaschen-Weitwurf unter Beweis stellen - natürlich in High Heels. Drei kamen weiter und versuchten, das Publikum auf dem Münchner Marienplatz mit Showeinlagen zu begeistern.