Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt bei Coburg hat einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Mann wurde nach Polizeiangaben verletzt. Noch während der Löscharbeiten am frühen Samstagmorgen habe sich ein 28-jähriger Bewohner gemeldet und angegeben, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.