Ein 55-Jähriger ist bei einem Streit in Coburg lebensgefährlich verletzt worden - zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Der Mann soll eingeschritten sein, als ein 19- und ein 21-Jähriger auf einer Straße versucht haben, seiner Ehefrau den Schirm wegzureißen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Die beiden Männer hätten den 55-Jährigen mit Tritten und Schlägen attackiert. Er kam den Angaben zufolge am Freitag mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.