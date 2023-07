Nahezu unerträgliche Hitze, aber dafür Hüftschwünge aus Südamerika: Coburg hat wieder zu seinem berühmten Samba-Festival geladen. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt - vor allem natürlich aus Brasilien - tummeln sich seit Freitag in der oberfränkischen Stadt. Nach Polizeiangaben waren es am Samstagnachmittag mehrere Zehntausend Menschen. Die Feuerwehr sorgte nach Veranstalterangaben unter anderem am Schlossplatz mit einer Berieselungsanlage für Abkühlung.