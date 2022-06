Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Coburg ist am Dienstag ein 89 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Zudem verletzte sich eine 64-Jährige beim Verlassen des Hauses am Bein und musste medizinisch versorgt werden, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Die übrigen Bewohner des sechs- oder siebenstöckigen Hauses wurden unversehrt in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher. In dem Gebäude waren 58 Menschen gemeldet.