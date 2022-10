Thomas Müller ist nach seiner Corona-Infektion im Mannschaftstraining des FC Bayern München zurück. Nachdem der 33-Jährige wegen Krankheitssymptomen den Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund (2:2) am Samstag verpasst hatte, sah der Offensivspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag die Teamkollegen auf dem Rasen wieder.

Am Mittwoch (21.00 Uhr) am vierten Gruppenspieltag der Champions League in Pilsen dürfte Müller wieder zum Kader zählen. Wegen der Corona-Infektion hatte Müller vor dem Dortmund-Spiel auch das 5:0 gegen Viktoria Pilsen verpasst.

