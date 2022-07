Erster Landkreis seit April: Inzidenz in Wunsiedel über 3000

Corona-Pandemie Erster Landkreis seit April: Inzidenz in Wunsiedel über 3000

Im Landkreis Wunsiedel und dort vor allem in Selb schießen die Corona-Zahlen seit einigen Tagen nach oben. Kurz zuvor fand ein Volksfest statt.

Erstmals seit Mitte April ist die vom Robert Koch-Institut gemeldete Corona-Inzidenz in einem bayerischen Landkreis wieder über 3000 gestiegen. Der Wert für den oberfränkischen Landkreis betrug am Donnerstagmorgen (Stand 3.06 Uhr) 3169,2. Das war auch die bundesweit höchste Inzidenz. Umgerechnet bedeute dies, dass für mehr als drei Prozent der Bevölkerung in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion gemeldet wurde.