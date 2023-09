Offiziell soll auf dem Oktoberfest der Wahlkampf in Bayern keine Rolle spielen. Trotzdem erhob Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kurz vor dem Anstich am Samstag in München eine politische Forderung. Die "Gastrosteuer" dürfe nicht erhöht werden: "Ich finde, Essen und Trinken ist eh schon zu teuer. Keine Erhöhung für Steuern auf Essen und Getränke", rief er den Menschen im Festzelt zu.