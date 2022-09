Ein Mann und seine zwei Jahre alte Tochter sind bei einem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Transporter im Landkreis Dachau schwer verletzt worden. Der 55 Jahre alte Transporterfahrer kam mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen am Samstag auf die Gegenspur einer Bundesstraße bei Bergkirchen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte. Ein erstes Auto wich dem Fahrzeug aus, der dahinter fahrende ebenfalls 55 Jahre alte Vater krachte mit seinem Wagen frontal hinein. Ein Rettungshubschrauber flog Vater und Tochter in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer kam mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik.