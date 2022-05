FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sieht im Gutachten des obersten Datenschützers zur Herausgabe eines Anwaltsschreibens an die Presse einen weiteren Grund für einen Rückzug von Innenminister Thomas Strobl (CDU). «Nun ist erwiesen, dass bei Strobl weitere Rechtswidrigkeiten hinzukommen zu denen, wogegen die Staatsanwaltschaft bisher schon vorgeht», teilte Rülke am Dienstag in Stuttgart mit. Er forderte deshalb Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erneut auf, Strobl als Innenminister zu entlassen. «Strobl selbst ist ja ganz offensichtlich jedes Gefühl dafür abhanden gekommen, wann ein Minister zurücktreten muss.»