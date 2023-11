Den deutschen Eishockey-Frauen reicht beim knappen Sieg gegen Dänemark ein Treffer durch eine Nachrückerin. Torhüterin Abstreiter überragt mit zahlreichen Paraden.

Das deutsche Eishockey-Frauenteam ist erfolgreich in das Nationen-Turnier in Landshut gestartet. Im erstmals gemeinsam mit dem Deutschland Cup der Männer ausgetragenen Wettbewerb siegte das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod am Mittwoch mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen Dänemark. Jennifer Miller sorgte vor 1028 Zuschauern in der 29. Minute für den Siegtreffer. Am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) geht es im zweiten Match gegen Finnland, das 2:4 gegen den WM-Dritten Tschechien verlor.

Die Däninnen verzweifelten lange Zeit immer wieder an der deutschen Torhüterin Sandra Abstreiter. Die 25-Jährige wurde im September als erste Deutsche im Frauen-Draft für die neu gegründete Professional Women's Hockey League (PWHL) in Nordamerika von Ottawa gezogen. Im Januar 2024 werden sechs Mannschaften, die sogenannten Original Six aus Boston, New York und Minnesota (USA) sowie Toronto, Ottawa und Montreal (Kanada) in der PWHL antreten.

Derzeit spielt Abstreiter bei den ECDC Memmingen Indians. Der Club aus Bayern stellt mit acht weiteren Spielerinnen den größten Block im Kader von Bundestrainer MacLeod. Für das Tor war allerdings Stürmerin Miller von den Mad Dogs Mannheim zuständig. Die 25-Jährige ließ Dänemarks Torhüterin Caroline Thomsen keine Abwehrchance. Miller war erst am Montag für Lisa Heinz nachnominiert worden.

90 Sekunden vor dem Ende nahm der A-WM-Aufsteiger die Keeperin aus dem Tor, die DEB-Auswahl brachte den knappen Erfolg dennoch problemlos über die Zeit.

Eine Neuauflage der Partie gegen Dänemark wird es im kommenden Jahr am 4. April bei der Weltmeisterschaft in den USA geben. Dann treffen beide Teams in Utica im US-Bundesstaat New York in der Gruppe B aufeinander.

Die Männer-Nationalmannschaft von Bundestrainer Harold Kreis startet am Donnerstag (19.45 Uhr/Magentasport) gegen Dänemark ins Turnier. Österreich und die Slowakei sind für den Vizeweltmeister die weiteren Kontrahenten.

