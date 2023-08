Ein Dieb hat auf einem niederbayerischen Autobahnparkplatz 400 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft, ohne dass der schlafende Fahrer das merkte. Wie die örtliche Verkehrspolizeiinspektion am Donnerstag berichtete, hatte der Fahrer in der Nacht zum Mittwoch den Parkplatz auf der A3 bei Hengersberg angesteuert. Den Tankdeckel hatte er nicht abgeschlossen. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, stahlen der oder die Täter den Treibstoff.