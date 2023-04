Der ERC Ingolstadt hat den EHC Red Bull München an diesem Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) zum vierten Playoff-Finalspiel um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga zu Gast. Nachdem der Titelfavorit aus München die ersten beiden Partien gewonnen hatte, schlug Ingolstadt am vergangenen Dienstag zurück und verkürzte in der Finalserie auf 1:2.

Mit einem Sieg in eigener Halle würde der ERC in der Serie über maximal sieben Partien ausgleichen. Die Münchner hingegen haben die Chance, 3:1 in Führung zu gehen. Wer zuerst vier Begegnungen gewinnt, ist deutscher Meister.

Unklar ist, wer diesmal im Ingolstädter Tor stehen wird. Im dritten Finalspiel stieg der 21 Jahre alte Jonas Stettmer als eigentlich dritter Schlussmann zum Matchwinner auf. Stammtorwart Michael Garteig und die Nummer zwei Kevin Reich fielen verletzt oder angeschlagen aus.

