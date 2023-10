Am Odeonsplatz in der Münchner Altstadt haben sich am Donnerstagabend bis zu 60 Menschen zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Versammlung, bei der auch zwei Palästina-Flaggen gezeigt worden seien, sei friedlich und ohne Störungen verlaufen, teilte das Polizeipräsidium München am Abend auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Gegen 19.30 Uhr sei sie zu Ende gegangen.