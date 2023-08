Gruppe Letzte Generation blockiert Verkehr in München

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben sich an verschiedenen Orten in München auf Straßen geklebt. Acht Menschen hätten sich auf die Landsberger Straße geklebt, fünf Menschen auf die Prinzregentenstraße und mehrere Menschen auf den Karlsplatz (Stachus), sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Polizei sei vor Ort, der Verkehr werde umgeleitet.

Die Klimagruppe hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, "München wochenlang zur Protesthochburg machen" zu wollen. Die Blockaden am Donnerstag sollten vor allem in der Innenstadt stattfinden. Dabei werde die Gruppe auf Rettungsgassen achten, teilten die Aktivisten mit.

In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe in Würzburg, Nürnberg und Regensburg Straßen blockiert. Mehrere Mitglieder waren deshalb im Nachhinein in längeren Gewahrsam genommen worden.