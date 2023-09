Zwei Klima-Aktivisten haben sich bei einem Konzert des Bayerischen Staatsorchesters in der schweizerischen Stadt Luzern an das Dirigentenpodium geklebt. Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag berichtete, stiegen eine 28-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann am Vorabend während Bruckners vierter Symphonie am Lucerne Festival auf die Bühne.