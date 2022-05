Der Bahnhof München-Pasing soll in den nächsten Jahren mit rund 500 Millionen Euro ausgebaut werden. Die ICE-Station soll einen weiteren Bahnsteig bekommen, an dem die Züge nach Augsburg halten werden, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte. Ein weiterer Bahnsteig soll erweitert werden. Die Umbauten sollen dazu führen, dass die Züge einfacher in den Bahnhof hinein- und herausfahren.