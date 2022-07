Eishockey-Stürmer Nico Sturm ist in seiner Heimatstadt Augsburg für den Gewinn des Stanley Cups geehrt worden. Der 27 Jahre alte Angreifer der San Jose Sharks durfte sich am Samstag zunächst ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Dazu hatte Sturm auch die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt mitgebracht, mit der jeder Spieler des Siegerteams traditionell einen Tag verbringen darf. "Ich habe selbst noch Ehrfurcht davor, auch wenn ich ihn in die Höhe stemmen darf", sagte Sturm.