Der ehemalige Nationalspieler Patrick Reimer hat den Traum vom ersten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga noch nicht aufgegeben. "Ich tue alles dafür und der Glaube ist da. Aber ich weiß auch, dass die Chancen nicht mehr die größten sind", sagte der Stürmer der Nürnberg Ice Tigers der Deutschen Presse-Agentur. Der nationale Titel fehlt dem gebürtigen Allgäuer in seiner mittlerweile fast 20-jährigen DEL-Karriere noch. An diesem Samstag feiert Reimer seinen 40. Geburtstag.