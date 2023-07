Die Nürnberg Ice Tigers haben mit der Verpflichtung von Eishockey-Profi Jack Dougherty ihre Abwehr komplettiert. Der 27-jährige Amerikaner kommt von den Kölner Haien nach Nürnberg. Er erhält laut Vereinsangaben vom Mittwoch einen Vertrag für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga.

"Jack Dougherty ist ein gestandener, rechtsschießender Verteidiger im besten Alter. Seine Erfahrung aus über 300 Spielen in der AHL wird uns in der Defensive mehr Stabilität geben", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf. "Durch seine Zeit in Köln zum Ende der vergangenen Saison weiß er auch schon, was ihn in unserer Liga erwartet."

Dougherty war in der vergangenen Spielzeit kurz vor Ende der Transferfrist von den Belleville Senators aus der American Hockey League (AHL) nach Köln gekommen und bestritt noch fünf Spiele für die Haie. In insgesamt 317 AHL-Spielen für Milwaukee, Rochester, Belleville und Providence erzielte Dougherty neun Tore und 53 Assists.

