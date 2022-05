Die Augsburger Panther haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Samuel Soramies verpflichtet. Er kommt vom DEL-Konkurrenten ERC Ingolstadt. Der 23-Jährige war im Sommer 2020 von den Adlern Mannheim nach Ingolstadt gewechselt und bestritt in zwei Spielzeiten für die Oberbayern 95 Spiele. In diesem Jahr debütierte er in der Nationalmannschaft.

«Wir sehen in ihm einen variabel einsetzbaren Angreifer mit Scoringpotenzial. Gerade zum Ende der Saison kam er in Ingolstadt auch in den vorderen Reihen zum Einsatz, er verdiente sich viel Eiszeit», äußerte Panther-Coach Peter Russell am Dienstag in einer Vereinsmitteilung: «Wir möchten ihm helfen, in Augsburg den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu gehen.»