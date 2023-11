Eishockey-Torhüterin Chiara Schultes hat sich ihr Nationalmannschaft-Debüt ganz anders vorgestellt. Am Samstag wartet beim Deutschland Cup der nächste Top-Gegner.

Ihr Nationalmannschafts-Debüt hatte sich Torhüterin Chiara Schultes ganz anders vorgestellt. 1:8 verlor die Eishockey-Nationalmannschaft am Freitag beim Deutschland Cup in Landshut gegen Finnland, dennoch gab es viel Applaus von den Rängen. "Wir können viel aus dem Spiel lernen", sagte die 18-Jährige vom EV Regensburg. "Wir haben im letzten Drittel besser gespielt. So wollen wir morgen starten." Am Samstag (14.30 Uhr/Magentasport) wartet zum Abschluss die tschechische Auswahl auf die Gastgeberinnen.

Immerhin gelang den deutschen Frauen der Ehrentreffer durch Theresa Wagner. "Ich habe mich sehr gefreut, weil ich lange raus war", sagte die 28 Jahre alte Stürmerin vom ERC Ingolstadt. 1667 Zuschauern feierten das zwischenzeitliche 1:7 wie eine knappe Führung. "So etwas erlebt man auch nicht alle Tage", sagte Wagner und blickte bereits nach vorn: "Am Samstag wird es ein anderes Spiel."

17 Stunden nach der Finnland-Pleite wartet der nächste starke Gegner auf das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod. Die Tschechinnen schlugen Finnland mit 4:2 und hatten auch mit Dänemark beim 8:0 keine Mühe. Gegen die DEB-Auswahl spielt der WM-Dritte um den Frauen-Turniersieg beim erstmals mit den Männern kombinierten Deutschland Cup. Die deutsche Mannschaft hat zumindest Platz drei vor den tor- und sieglosen Däninnen sicher. "Das war unser Ziel", sagte DEB-Präsident Peter Merten.

Infos und Kader Deutschland Cup