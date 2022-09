Trainer Enrico Maaßen vom FC Augsburg hat das harte DFB-Pokal-Los gegen den FC Bayern München ironisch als "nichts Neues" bezeichnet. "Ist ja, glaube ich, das erwartbare Los gewesen", scherzte der Fußball-Lehrer über das Ergebnis der Zweitrunden-Auslosung am Sonntag. "In den letzten Jahren war es ja sehr häufig so, dass wir gegen den FC Bayern gezogen wurde. Von daher nichts Neues."