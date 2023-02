Die beiden noch im DFB-Pokal vertretenen bayerischen Vereine bestreiten im Viertelfinale Heimspiele. Rekordsieger FC Bayern empfängt in einem Topspiel den SC Freiburg. Als einziger noch verbliebener Zweitligist will der 1. FC Nürnberg zu Hause gegen Erstligist VfB Stuttgart ins Halbfinale einziehen. Für "Club"-Trainer Markus Weinzierl wäre das Duell ein Wiedersehen mit seinem früheren Verein. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Die Lose zog Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen.

Die Begegnungen werden am 4. und 5. April ausgetragen, das Halbfinale findet am 2. und 3. Mai statt. Das Finale steigt im Berliner Olympiastadion am 3. Juni.

Außerdem trifft in einem Kracher Titelverteidiger RB Leipzig mit Trainer Marco Rose auf dessen früheren Club Borussia Dortmund. Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem 1. FC Union Berlin zu tun.

