Heimspiel in Köln: Die Fans des FC Bayern München hatten das ausverkaufte Stadion in Köln im Erstrundenspiel des DFB-Pokals fest in ihrer Hand. Weit mehr als die Hälfte der 50.000 Zuschauer hielt es in der Partie beim Drittligisten Viktoria Köln mit dem Serienmeister. Rund ums Stadion waren vor dem Anpfiff fast nur Bayern-Trikots zu sehen, zahlreiche Fans aus dem Kölner Umland nutzen die Chance, ihr Team einmal live sehen zu können. Die Bayern bekamen sogar die Südkurve, die etatmäßige Fankurve des 1. FC Köln, überlassen. Bei der Verkündung der Viktoria-Aufstellung war ein lautstarkes Pfeifkonzert zu hören.