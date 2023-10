Die SpVgg Unterhaching war drauf und dran, nach dem FC Augsburg auch Fortuna Düsseldorf aus dem DFB-Pokal zu werfen. Der Favorit dreht beim 6:3 erst spät auf.

Angeführt vom dreifachen Torschützen Isak Johannesson hat Fortuna Düsseldorf die Pokal-Aufgabe beim Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching in der Verlängerung doch noch erfolgreich gelöst. Der erst spät hellwache Tabellenzweite der 2. Liga gewann am Dienstagabend am Ende in einem mitreißenden Spiel noch deutlich mit 6:3 (0:1, 3:3) und zog ins Achtelfinale ein.

Der zur Pause eingewechselte Isländer Johannesson (66./78./107. Minute) war der Matchwinner. Außerdem trafen vor 10.000 Zuschauern im Hachinger Sportpark Felix Klaus (65.), Christos Tzolis (114.) und Dennis Jastrzembski (117.) für die Gäste.

Nach dem Überraschungs-Coup gegen den Bundesligisten FC Augsburg in Runde eins hatten die Hachinger durch den zweimal erfolgreichen Stürmer Patrick Hobsch (34. und 55./Foulelfmeter) und Simon Skarlatidis (71.) mit 2:0 und 3:2 geführt.

Die Gastgeber waren lange das bessere Team und verzeichneten beim Stand von 1:0 auch noch einen Pfostentreffer nach einem Kopfball von Manuel Stiefler (50.). Neben der Hachinger Trainerbank fieberte Vereinspräsident und Ex-Nationalspieler Manfred Schwabl vergeblich mit. 862.400 Achtelfinale-Prämie aus dem DFB-Topf wären eine willkommene Finanzspritze für den Drittliga-Aufsteiger gewesen.

