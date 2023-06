Ein Mann hat im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen und ihn später zurückgebracht - allerdings ohne die 250 Euro Bargeld, die sich darin befanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, holte der 23-Jährige am Donnerstagmittag in Lohr am Main seine Beute aus der offenen Fahrertür eines Autos. Der Eigentümer der Geldbörse, der gerade auf einem Dach arbeitete, beobachtete demnach den Vorgang und rief die Polizei.