Zwei Jugendliche wurden am Starnberger See dabei beobachtet, wie sie ein Segelschiff der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von einem Anhänger gestohlen und ins Wasser gelassen haben sollen. Zwei Stunden später wurde das Boot ohne Besatzung auf dem Wasser treibend gefunden, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Nach dem Fund des Schiffes am Samstag wurde mit einem Hubschrauber und zahlreichen Booten nach den jungen Männern gesucht.