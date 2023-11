Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Großveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Der MDax-Konzern profitierte von Konzertreihen wie der "The Eras Tour" der US-Sängerin Taylor Swift und Auftritten von Paul McCartney, die im kommenden Jahr anstehen. Hier liefen die Vorverkäufe gut, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.