Bei zwei Bränden in Schwaben ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Nacht zu Freitag stand erst eine landwirtschaftliche Halle in Holzheim (Landkreis Dillingen an der Donau) in Flammen. Der Sachschaden wird wegen der dort gelagerten Geräte auf etwa 700.000 Euro geschätzt.