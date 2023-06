Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in Schwaben schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer habe sie und ein anderes Auto in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) überholen wollen, und sie übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fahrradfahrerin wurde beim Linksabbiegen von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte brachten die 61-Jährige am Mittwochmorgen mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.