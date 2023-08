Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern ums Leben gekommen. Der junge Mann sei in der Nacht zu Freitag bei Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Aus bislang unklaren Gründen sei er dort über einen Kreisverkehr gefahren. Der Wagen des Mannes habe sich daraufhin überschlagen und sei gegen einen Baum geprallt. Trotz Versuchen ihn wiederzubeleben, starb der Mann noch an der Unfallstelle. Er war alleine in seinem Auto unterwegs. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.