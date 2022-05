Ein Bub hat sich das Kennzeichen eines Autos aufgeschrieben und konnte damit eine Fahrerflucht aufklären. Mit anderen Kindern hatte der Elfjährige in Dirlewang im Unterallgäu eine Frau dabei beobachtet, wie sie rückwärts gegen sein Fahrrad fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erbost soll die 25-Jährige am Mittwoch auf die Kinder eingeredet haben, sagte ein Sprecher. Danach sei sie geflüchtet. Weil der Junge so aufmerksam war, konnte die Flüchtige schnell ausfindig gemacht werden. Den Schaden am Rad von 100 Euro muss nun sie zahlen.