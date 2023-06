In Schwaben ist ein Autofahrer bewusstlos geworden und an einer Tankstelle gegen einen anderen Wagen geprallt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 28-jährige Fahrer am Dienstag in Nördlingen unterwegs, als er plötzlich bewusstlos geworden sei. Laut einer Polizeisprecherin waren die Gründe hierfür zunächst unklar.