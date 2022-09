In Nordschwaben hat ein falscher Polizist bei einem Schüler 15 Euro Verwarngeld kassiert und ist danach spurlos verschwunden. Der Gauner hatte den 13-Jährigen angehalten, als dieser in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mit dem Fahrrad in die Schule fuhr. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann erklärte dem Kind, dass das Rad Mängel habe und dafür in Bar eine Verwarnung gezahlt werden müsse.